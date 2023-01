Erleben Sie den Zauber einer Hochzeit in historischen Gemäuern und genießen Sie das besondere Ambiente, das nur eine Burg bieten kann.

Die Burg Schlaining und das Burghotel bieten für jeden Geschmack das passende Hochzeitspaket. Ob Sie sich für eine zeitlose klassische Zeremonie in der Burgkapelle entscheiden, eine schlichte und elegante standesamtliche Trauung im Burghof bevorzugen oder eine individuelle und einzigartige Feier planen möchten - wir haben das passende Angebot für Sie.

Foto: zVg/Burghotel

Wir verfügen über die perfekten Räumlichkeiten für jede Hochzeit, von einer kleinen und intimen Zeremonie bis hin zu einer großen Trauung im Freien. Lassen Sie sich von unserer Küche verwöhnen und genießen Sie ein unvergessliches HochzeitsDinner in einer stilvollen Atmosphäre - danach kann die Party beginnen. Die erste Nacht als frisch vermähltes Paar verbringen Sie in der Hochzeits-Suite in unserem Burghotel Schlaining.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen dabei helfen dürfen, Ihren Traum von der perfekten Hochzeit auf der Burg Schlaining zu verwirklichen. Kontaktieren Sie uns jetzt und lassen Sie uns Ihre Wünsche besprechen.

Telefon: +43 3355 2600

Mail: bankett@burghotel-schlaining.at

www.burghotel-schlaining.at