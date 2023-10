Highlights für die Hochzeit

Jedes Jahr gibt es neue Trends, die sich am Hochzeitsmarkt durchsetzen. Auch für die kommende Saison darf man sich schon jetzt auf viele schöne und kreative Ideen freuen. Dazu zählen, wie auch schon in diesem Jahr, Traubögen, die absoluter Blickfang bei der Trauung sind. Die Bögen werden im Jahr 2024 jedoch von einer runden Form vermehrt zu einem eckigen Hexagon switchen.

Blumen: Grounded Floral Arch

Eine Alternative zu runden Traubögen werden im Jahr 2024 sogenannte „Grounded Floral Arches“ bilden. Diese kommen gerade bei Outdoor-Hochzeiten besonders zur Geltung und versperren nicht die Sicht zur Location. Ähnlich wie die Hochzeitsbögen, können geerdete Blumenarrangements an jeden Stil, jedes Thema oder jede Farbpalette angepasst werden.

Wedding Walls in verschiedenen Varianten

Im Trend. Wedding Wall aus Donuts. Foto: Shutterstock, Freddie T Collier

Wedding Walls sind praktische Dekoelemente, die nächstes Jahr auf keiner Hochzeitsfeier fehlen dürfen. Bei diesen kann es sich um Gestelle zum Aufhängen von Donuts, eine Champagner-Gläser-Wand oder um eine Ballonwand für Fotos handeln. Weil der Kreativität bei Wedding Walls keine Grenzen gesetzt sind, muss man sich auch nicht nur für eine Variante entscheiden, sondern kann auch gleich mehrere solcher Dekoelemente auf der Hochzeitsfeier integrieren.

Blumenkränze als Trend-Accessoire

Accessoires. Blumenkränze feiern ein Comeback. Foto: Shutterstock, Natalia Bostan

Im Jahr 2024 feiern Blumenkränze im Haar ihr großes Comeback. Diese kommen gerade zu schlichten Kleidern kombiniert besonders gut zur Geltung und setzen auch in den Haaren der Braut – aber auch der Blumenmädchen – ein florales Highlight. Ein einheitlicher Look kommt auf Fotos immer sehr gut an.