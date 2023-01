Top Location für Ihre Hochzeit

Foto: zVg/Vila Vita

Das weitläufige Areal am Rande des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel bietet viel Platz für große Gefühle. Als Brautpaar genießen Sie hier eine professionelle Rundum-Organisation und Betreuung durch Ihren persönlichen Hochzeitsplaner. Egal ob Hochzeitskapelle „St. Martin“, die romantische Csarda, der idyllische Obstgarten für die Hochzeit im Grünen, die Seewinkelhalle, ... dies sind nur einige der vielseitigen Möglichkeiten für Ihre pannonische Traumhochzeit ganz in Ihrer Nähe!

Kontakt

VILA VITA Pannonia ****

Storchengasse 1, 7512 Pamhagen

T +43 (0) 21 75/21 80-0

info@vilavitapannonia.at

www.vilavitapannonia.at