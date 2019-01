Bei Eheringen geht es um nicht weniger als das einzige gemeinsame Schmuckstück im Leben, ein Ausdruck von Verbundenheit ein Leben lang. Daher sollten sich angehende Eheleute vor dem Kauf von einem Fachmann oder einer Fachfrau beraten lassen, was den Tragekomfort und die richtige Größe betrifft.

Man kann sich auch schon im Vorhinein überlegen, an welcher Hand man die Ringe tragen möchte und beobachten, ob die Finger sich im Laufe das Tages oder nach dem Sport verändern, um die richtige Größe zu ermitteln.

Die Trends im Bereich Eheringe sind auf jeden Fall Modelle in Gelb- oder Roségold. Klassische, abgerundete Formen in unterschiedlichen Breiten werden aktuell oft bevorzugt. „Beständige Oberflächen mit tiefen, ausgefallenen Strukturen geben den Ringen ein außergewöhnliches Aussehen und sind sehr alltagstauglich. Dazu kann die Braut einen Vorsteckring mit mehreren kleinen Brillanten nach Lust und Laune kombinieren“, erklärt Juwelierin Irene Pinter-Kaintz die Trends für das Jahr 2019.

Ein weiterer Trend sind „Trisets“. Dabei wird zum vorhanden Verlobungsring ein schlichter Ehering und ein Vorsteckring in einer anderen Farbe oder mit Steinen kombiniert. Hierbei sollte sich das Ehepaar in spe ebenfalls von einem Juwelier beraten lassen, der die besten Kombination zeigen kann. „Kreative können sich auch beim Thema Gravur einiges einfallen lassen. Neben den klassischen Gravuren können sie per Lasergravur Skizzen und Texte in der eigenen Handschrift in ihren Ring gravieren lassen“, so Irene Pinter-Kaintz weiter. Auch der eigene Fingerabdruck, geografische Daten des Kennenlernens und vieles mehr geben ihrem Ring die persönliche Note und machen ihn zu einem einzigartigen Schmuckstück für das Hochzeitspaar.