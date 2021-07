Erstellt am 26. Juli 2021 (00:00)

GRILL & WINE: Freitag - Sonntag mit all you can eat-Buttet!! "Grosz"-Familienbetrieb mit Herz u. Seele! Traditionelle Heurigenschmankerl, AB-Hof-Verkauf, Weinverkauf.... Wir freuen uns über Ihre Reservierung u. bewirten Sie gerne, Familie Grosz+Team! Danke sehr für eure Vorreservierung!!

Öffnungszeiten

06.08.2021 - 08.08.2021

Fr, + Sa, ab 17 Uhr; Sonntag ab 12 Uhr Grill&Wine

Kontakt

Buschenschank/Weingut GROSZ

Denise & Andreas Grosz

7521 Gaas, Gaas-Weinberg 135

0660 2792823



http://www.weingut-grosz.at