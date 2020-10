Familie Horvath freut sich, Sie wieder in gemütlicher, traditionell-moderner Atmosphäre bei der Buschenschank begrüßen zu dürfen. Spezialitäten: Käferbohnen mit Schaftskäse Winzerwecken; Vorarlberger Bergkäse... Unsere Weine sind authentisch und spiegeln das Weingut in dem wir leben! Wir sind ein qualitätsorientierter Weinbaubetrieb, der durch sorgfältige Arbeit im Weingarten und gezielter Technik im Weinkeller, das Höchstmögliche an Qualität aus jedem Jahrgang herauszuholen versucht. Unser Betrieb liegt in Rechnitz am Südhang des Geschriebensteins, wo auf Urgestein und Schieferböden der Welschriesling besonders gut reift und zu unserer wichtigsten Anbausorte zählt.

Öffnungszeiten

01.10.2020 - 11.10.2020

ab 11 Uhr geöffnet

Kontakt

Buschenschank | Weingut HORVATH

Jürgen Horvath

7471 Rechnitz, Kreuzgasse 3

0664 46 53 479



http://www.horvathweine.at