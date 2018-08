Die über 30 zum Teil strohgedeckten Wohnhäuser und Werkstätten, Presshäuser und Kellerstöckl, Speicher, Stadel und andere Gebäude beherbergen eine Fülle bodenständiger Gebrauchsgegenstände und Gerätschaften, die einen umfassenden Einblick in die historische bäuerliche Arbeits- und Lebenswelt Pannoniens bieten.Ein kulturhistorischer, touristischer, künstlerischer und handwerklicher Fixpunkt in dieser Region. Das größte Freilichtmuseum des Südburgenlandes ist seit vielen Jahren ein kulturhistorischer, touristischer, künstlerischer und handwerklicher Fixpunkt in dieser Region. Genießen Sie dieses Ambiente in der gemütlichen Museumsschank oder im Freien an den Tischen zwischen den regionstypischen musealen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, die zum Teil noch mit Stroh gedeckt sind. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

täglich: Montag-Sonntag und Feiertag von 10-18 Uhr

Kontakt

FREILICHTMUSEUM Ensemble Gerersdor

Frau Niederbacher-Kisser

7542 Sulz, Sulz 66 c

03328 32255