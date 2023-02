...wir produzieren, nach alter Tradition mit Gefühl u. Verstand für und mit der Natur!! Innovation trifft bei uns auf Tradition! Was du bei uns findest, hat eine lange Familientradition. Wir kombinieren Ideen mit traditionellem Handwerk. Die Essenz unserer Weingebiete holen wir dabei in jeder Flasche hervor. ...wur freuen uns auf euch und sagen Dankeschön für eure Treue!! Termine bis April 2023: Do, 23. Feb. - Mo 27. Feb. Do 23.-Mo 27.. März jeweils Do bis Mo

Öffnungszeiten

23.02.2023 - 27.02.2023

täglich von Donnerstag bis Montag 12-23 Uhr

Kontakt

Heuriger & Weingut Stubits

Familie Stubits

7512 Harmisch, Harmisch 12

0664 5366992



http://www.stubits.at