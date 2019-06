Erstellt am 01. Juli 2019 (00:00)

HEURIGER jeweils SA u. Sonntag ab 12 Uhr geöffnet! Mit unseren Spezialitäten: Blaufränkisch-Strohwein, Wildspäzialitäten, saisonale Schmankerl, Salatvariationen, Bio-Produkte. Auf die richtige Mischung kommt es an. In unserem Betrieb bieten wir ein vielfältiges Sortiment regionstypischer Speisen an. Wir versuchen, die Karte je nach Jahreszeit individuell zu gestalten, obwohl es die Klassiker eines Südburgenländischen Buschenschankes das gesamte Jahr über gibt. Familie Schreiner freut sich, Sie beim Heurigen begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten

06.07.2019 - 14.07.2019

Jeden Samstag, Sonn- u. Feiertagen ab 12 Uhr geöffnet

Kontakt

Heuriger WIESLER-SCHREINER

Familie Wiesler-Schreiner

7474 Eisenberg, Untere Kellergasse 16

0664 2041841



http://www.wieslerschreiner.at