Herzlich Willkommen bei den Luif´s! - Auch am FaschingDienstag!! Wir sind Erich und Gertrude, Stefan und Corinna, Bernhard und Carina, Kilian und Lilith. Wir bewirtschaften schon seit Generationen einen landwirtschaftlichen Betrieb am Kalvarienberg in Pinkafeld. Wir halten Rinder, Schweine, verschiedenste Rassen von Hühner und Enten, Weidegänse und Kaninchen, betreiben Pflanzenbau und Grünlandwirtschaft und nutzen unsere Streuobstwiesen um daraus besten Apfelmost und Fruchtsäfte herzustellen, den wir gemeinsam mit unseren selbst produzierten Fleisch- und Wurstspezialitäten in unserer Mostschank vermarkten. Xunder-Xandl, hauseigene Säfte; saftladen-luif@aon.at Nichtraucherlokal.

Öffnungszeiten

21.02.2019 - 05.03.2019

Montage ab 17 Uhr; Dienstag bis Samstag, Sonn- u. Feiertage ab 12 Uhr geöffnet

Kontakt

Mostschank Luif

Fam. Luif

7423 Pinkafeld, Am Kalvarienberg 4

03357 42849



http://www.mostschank-luif.at