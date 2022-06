Erstellt am 28. Juni 2022 (00:00)

Erstellt am 28. Juni 2022 (00:00)

Der Wein zum Essen stammt natürlich von unserem Weingut, die Zutaten für die Jause kommen von regionalen Lieferanten. So halten wir die Transportwege kurz und die Qualität hoch. Termine 2022: 4. bis 9. Juli & 25. bis 30. Juli; 22. bis 27. August; 9. bis 11. September; 7. bis 9. Oktober STURMZEIT Das Weingut umfasst 5 Hektar in unterschiedlichen Lagen rund um Gaas. Dazu gehört noch der Buschenschank und das Ferienhaus. Alles zusammen macht viel Freude.Was uns verbindet ist die Leidenschaft. Denn was man aus Leidenschaft macht, das macht man gut. Davon sind wir überzeugt. Darum haben wir 2003 den Weinbau vom Nebenerwerb zur tagesfüllenden Aufgabe gemacht, 2010 den lange gehegten Traum vom eigenen Buschenschank realisiert und 2011 das romantisch-gemütliche Ferienhaus Kellerstöckl eröffnet. Keine dieser Entscheidungen haben wir bis heute bereut. Weil wir es gerne tun. Aus Leidenschaft.

Öffnungszeiten

04.07.2022 - 09.07.2022

tälich ab 12 Uhr geöffnet

Kontakt

Wein - Buschenschank - Kellerstöckl Herczeg

Melanie & Ronald Herczeg

7521 Gaas, Gaas 121

0664 9186545



http://www.weinherczeg.com