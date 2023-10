Erstellt am 30. Oktober 2023 (00:00)

Erstellt am 30. Oktober 2023 (00:00)

Traditionelles Martiniloben mit WEINVERKOSTUNG UND FEST DER SINNE am 11. und 12. Nobember Weinsegnung und gratis Jungweinverkostung an beiden Festtagen. Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit hausgemachten Speisen. Bei diesem feierlichen Anlass entdecken Sie unser nachhaltig zertifiziertes Weinsortiment, darunter unsere frisch gekelterten Jungweine. Unsere Weiß - & Rotweine sind sehr zu empfehlen als Weinbegleitung bei Ihrem Weihnachts- und Silvesterfestmahl! Haben Sie eine wunderschöne Herbstzeit! Wir freuen uns schon auf Sie! Herzlichst Dietlinde & Reinhard Koch Weingut - Buschenschank - Kellerstöcklvermietung in Rechnitz

Öffnungszeiten



Kontakt

Weingut Dietlinde und Reinhard KOCH

Dietlinde und Reinhard Koch

7471 Rechnitz, Mitterbergweg

0664 4215308 0664 9340686



http://www.koch-weine.at