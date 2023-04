Fußball 0:0 im 2. Liga-Schlager GAK gegen St. Pölten

Foto: APA/THEMENBILD

C hance verpasst, aber wenig passiert: Das Top-Trio in der 2. Fußball-Liga hat am Freitag jeweils einen Punkt angeschrieben. Der Schlager zwischen GAK und Tabellenführer St. Pölten endete in Graz 0:0. Die Niederösterreicher liegen damit nach 23 von 30 Runden weiter einen Punkt vor Blau Weiß Linz, das zuvor beim FC Liefering nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Der GAK lauert als Dritter einen weiteren Punkt dahinter.