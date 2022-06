Stromausfall im Prater sorgt für Aufregung

Werbung

Insgesamt waren 1.500 Haushalte betroffen, von denen noch nicht wieder alle Strom hatten. Im Schnitt braucht es durch die so genannte doppelte Versorgung in Wien nur rund 1,5 Stunden, um solche Ausfälle wieder in Griff zu bekommen. Der Blackout begann kurz nach 20.00 Uhr. Heikel war die Situation dadurch, dass im Prater auch Fahrgeschäfte vom Stromausfall betroffen waren. Doch dürften die Betroffenen relativ rasch wieder etwa über Notstromaggregate zu Tale gebracht worden sein. Denn die Wiener Berufsfeuerwehr wurde zu keinem Einsatz in den Wurstelprater gerufen, wie ein Sprecher auf Anfrage der APA mitteilte. Lediglich im Stadion seien Personen aus einem Aufzug befreit worden.

Auch bei der Wiener Berufsrettung wusste man am Abend vorerst von keinen Einsätzen zur Menschenrettung oder Versorgung von Verletzten, wie eine Sprecherin auf Anfrage zur APA sagte.