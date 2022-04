1,92 Promille Alkolenker landete in Oberösterreich in Bachbett

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das Unfallauto wurde von einem Kran geborgen Foto: APA

E in stark alkoholisierter Autolenker ist am Samstag kurz vor 4.00 Uhr früh in Aspach (Bezirk Braunau) von der Straße abgekommen.