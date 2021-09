Moise Kean (28.) sorgte für Juves programmgemäße Führung. Emmanuel Quartsin Gyasi (33.) und Janis Antiste (49.) ließen die auf Rang 16 liegenden Gastgeber mit zwei Treffern in der Folge von einem Heimsieg träumen. Der ehemalige Serienchampion stemmte sich aber gegen die Niederlage und wurde für seine Druckphase auch belohnt. Federico Chiesa (66.) und Innenverteidiger Matthijs de Ligt (72.) führten die Wende herbei. Damit konnte der stark in die Kritik geratene Trainer Massimiliano Allegri ordentlich durchatmen.

Nach einem 2:2 bei Udinese, einem 0:1 gegen Empoli, einem 1:2 bei Napoli und einem 1:1 gegen den AC Milan schrieb sein Team erstmals in der Liga voll an. Dadurch konnte die Abstiegszone verlassen werden, es gelang in der Tabelle mit nun fünf Punkten vorerst der Sprung auf Rang zwölf. Weiter ging allerdings eine andere Serie, so wartet die "Alte Dame" nun bereits 19 Partien in der Liga auf ein Spiel ohne Gegentor.