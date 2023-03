Tennis 100 Siege von Alcaraz in nur 132 Matches

Carlos Alcaraz: 100 Siege in nur 132 Matches Foto: APA/dpa/Reuters

M it seinem 100. Einzel-Sieg auf der ATP Tour hat Carlos Alcaraz beim Masters-1000-Tennisturnier in Indian Wells das Achtelfinale erreicht. Der 19-jährige Spanier setzte sich am Montag (Ortszeit) gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 7:6(4),6:3 durch und bekommt es nun mit Jack Draper zu tun. Der 21-Jährige gewann das Briten-Duell mit dem 14 Jahre älteren Andy Murray 7:6(6),6:2. Alcaraz benötigte für seine 100 Siege nur 132 Matches. Nur John McEnroe war schneller (131).