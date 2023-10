111. Tour de France mit vier Bergankünften, zwei Zeitfahren

"Es wird episch", sagte Titelverteidiger Jonas Vingegaard bei der Vorstellung der Strecke am Mittwoch im Pariser Palais de Congrès. Die Frauen tragen ihre Tour 2024 erst Mitte August aus. Der Start erfolgt in Rotterdam, das Ziel liegt am Ende der berühmten Kehren von Alpe d'Huez.

Die zweimaligen Tour-Sieger Tadej Pogacar und Vingegaard, Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel sowie Bora-Neuzugang Primoz Roglic sollen sich einen atemberaubenden Vierkampf über 21 Etappen und 3.492 Kilometer liefern. Aus heimischer Sicht sind die Augen auf Felix Gall gerichtet, der die Königsetappe der diesjährigen Tour gewonnen hat und anschließend zu Österreichs Sportler des Jahres 2023 gewählt wurde.

"Die letzte Woche wird sehr anspruchsvoll. Es gibt mehr Anstiege, die auf über 2.000 m Höhe führen. Das ist ein Element, das man berücksichtigen muss", meinte der Gesamt-Achte der heurigen Auflage und drückte seine Vorfreude auf die Rückkehr aus. "Ich werde viele legendäre Anstiege zum ersten Mal fahren, und darauf freue ich mich schon sehr", sagte Gall.

Die Organisatoren haben alles für eine denkwürdige Tour angerichtet, jeder Topstar kann seine Stärken ausspielen. Hinzu kommen bis zu acht mögliche Sprintankünfte, bei denen Mark Cavendish auf seinen 35. Etappensieg hofft. Damit würde er Eddy Merckx distanzieren und alleiniger Rekordhalter werden.

Nach dem Start in Florenz folgen vier Tage in Italien, die auch im Zeichen der Erinnerung an die italienische Legende Marco Pantani stehen. Die erste Etappe endet in Rimini, wo Pantani 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben ist, das zweite Teilstück startet in dessen Heimatort Cesenatico.

Danach geht es in die französischen Alpen. Dort wird es am legendären Col du Galibier schon früh einen ersten Härtetest geben. In der Folge fährt man in Richtung Paris, wo das neunte Teilstück als Schotteretappe ein Spektakel werden dürfte. 14 Abschnitte auf losem Untergrund müssen bewältigt werden, insgesamt 32 Kilometer.

Nach dem ersten Ruhetag in Orleans macht sich das Feld auf den Weg in die Pyrenäen. Dort endet die 15. Etappe auf dem Plateau de Beille, mit fast 5.000 Höhenmetern ist es der anspruchsvollste Tag in den Bergen. In der Schlusswoche warten drei Alpen-Etappen auf die Fahrer. Hier ragt die 19. Etappe mit der 2.802 Meter hohen Cime de Bonette und der Bergankunft in Isola 2000 heraus. Auf nur 145 Kilometern sind 4.600 Höhenmeter zu bewältigen.

Das äußerst anspruchsvolle Abschluss-Zeitfahren von Monaco nach Nizza über 35 Kilometer und 800 Höhenmeter sollte Gall entgegenkommen. "Wir müssen bis zum letzten Tag fokussiert sein, da es am Ende das schwierige Zeitfahren gibt", so Gall.

Auf der Promenade des Anglais wird am Mittelmeer der Sieger ermittelt, und die Organisatoren dürften auf einen ähnlichen Ausgang wie 1989 hoffen. Damals lieferten sich der Franzose Laurent Fignon und Greg LeMond in Paris einen denkwürdigen Kampf gegen die Uhr. Am Ende gewann der US-Amerikaner mit einem Vorsprung von acht Sekunden das Gelbe Trikot. Es ist noch immer die knappste Tour-Entscheidung der Geschichte.

Wegen der Sommerspiele von Paris startet die Tour der Frauen nicht wie zuletzt am letzten Tag des Männerrennens. Erst am 12. August erfolgt in Rotterdam der Grand Départ und damit erstmals im Ausland. Die Strecke führt über acht Etappen und 946,3 Kilometer nach Süden. Am zweiten Tag werden in Rotterdam zwei Etappen ausgetragen. Die Entscheidung über den Gesamtsieg wird auf der letzten Etappe am 18. August fallen, einem anspruchsvollen Tag in den Alpen mit fast 4.000 Höhenmetern von Le Grand-Bornand nach Alpe d'Huez.