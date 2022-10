1:4 bei Ex-Club Brighton erste Chelsea-Pleite unter Potter

Werbung

Für Potter war es die erste Niederlage als Chelsea-Coach. Der 47-Jährige hatte Brighton vor eineinhalb Monaten in Richtung London verlassen. Seine ersten neun Partien beim neuen Arbeitgeber hatte der Nachfolger von Thomas Tuchel nicht verloren. Das 1:3 durch Kai Havertz (48.) war für die Potter-Elf zu wenig. Kein Glück hatte auch Trainerkollege Ralph Hasenhüttl. Der Steirer unterlag nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage mit Southampton bei Crystal Palace 0:1 und liegt nur noch zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Manchester City musste erstmals in der Premier League ohne Torgarant Haaland auskommen. Der Stürmerstar hatte am Dienstag in der Champions League bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund (0:0) einen Schlag auf den Fuß bekommen. Laut City-Trainer Pep Guardiola wird der 22-jährige Norweger auch am Mittwoch im abschließenden, bereits bedeutungslosen CL-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla fehlen. Im nächsten Ligaspiel in einer Woche gegen Fulham sei eine Rückkehr denkbar.

Auch ohne Haaland übernahm ManCity zumindest für einen Tag die Tabellenspitze. Der Titelverteidiger siegte in Leicester dank eines Freistoßtreffers von Kevin De Bruyne in der 49. Minute. City liegt bei einem Spiel mehr vorerst einen Punkt vor Arsenal. Die Londoner treten erst am Sonntag daheim gegen Aufsteiger Nottingham Forest an. Der Tabellendritte Tottenham folgt nach einem 3:2-Erfolg in Bournemouth weitere zwei Zähler dahinter.