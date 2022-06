Gerichtsprozess 14 Jahre Haft für Brandstiftung und Mordversuch in Villach

Die 31-Jährige wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt Foto: APA/NINA TÖCHTERLE-KAINZ

W eil sie versucht haben soll, ihren Mann durch ein absichtlich gelegtes Feuer zu töten, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt eine 31-jährige Frau zu 14 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die gebürtige Russin hatte vergangenen August in einem Mehrparteienhaus in Villach zehn Liter Benzin verschüttet und dieses entzündet. Verletzt wurde letztlich nur sie selbst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.