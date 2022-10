Absam 16 Asylwerber verließen Zelte in Tirol

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

16 Asylwerber verlassen am Donnerstag die Zelte in Tirol wieder Foto: APA/ZEITUNGSFOT.AT/DANIEL LIEBL

D ie 16 in Zelten in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) untergebrachten Asylwerber haben am Donnerstag ihre Notunterkünfte verlassen können und sind in die Grundversorgung des Landes Tirol nach Kufstein überstellt worden. Die Maßnahme erfolgte nach einer entsprechenden Ankündigung den neuen Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer (SPÖ) am Mittwoch. Dieser will die Zelte weiter generell entfernt wissen, ein Telefongespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stand an.