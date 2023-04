Lawine 16 Menschen bei Saas-Fee aus Lawine gerettet

Die Air Zermatt flog zwei Verletzte aus Saas-Fee in ein Spital Foto: APA/dpa

E ine außerhalb markierter Pisten bei Saas-Fee im Kanton Wallis am Samstag niedergegangen Lawine hat 16 Menschen erfasst. Alle wurden lebend geborgen, wie das Rettungsunternehmen Air Zermatt mit. Zwei Personen wurden per Helikopter in ein Spital geflogen. Zur Schwere der Verletzungen am Nachmittag keine Angaben vor.