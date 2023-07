178 Verkehrstote im ersten Halbjahr auf Österreichs Straßen

Nach Bundesländern aufgelöst, gab es im Burgenland im ersten Halbjahr acht Verkehrstote, in Wien sieben, in Niederösterreich 43 und in Oberösterreich 33, gab die Abteilung Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse des Innenministeriums auf APA-Anfrage am Montag bekannt. In Kärnten starben demnach 14, in Salzburg 19, in der Steiermark 28, in Tirol 18 und in Vorarlberg acht Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Unter den Opfern befand sich ein unmündiges Kind, also jünger als 14, das als Pkw-Insasse ums Leben kam. Insgesamt verloren im ersten Halbjahr 89 Menschen als Pkw-Insassen ihr Leben. Weiters starben 29 Motorradfahrende, davon sieben mit Leicht-Motorrädern, 22 Fußgängerinnen und Fußgänger, 18 Radfahrende - davon vier mit Elektro-Rädern -, neun Lkw-Insassen, davon acht im Klein-Lkw, sechs Mopedfahrer, zwei Omnibus-Insassen, ein Beteiligter mit einem Seniorenmobil, ein E-Scooter- und ein Traktor-Lenker.

Als vermutliche Hauptunfallursachen gelten laut BMI nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (27,8 Prozent), Unachtsamkeit/Ablenkung (26,6 Prozent), Vorrangverletzung (14,2 Prozent), Überholen (8 Prozent), Fehlverhalten von Fußgängern (5,6 Prozent), Missachtung von Geboten/Verboten (3,7 Prozent), Herz-/Kreislaufversagen/akute Erkrankungen am Steuer (3,1 Prozent), mangelnder Sicherheitsabstand (1,2 Prozent), technischer Defekt (1,2 Prozent) und Übermüdung (0,6 Prozent). Alkoholisierung lag bei insgesamt sechs bzw. 3,7 Prozent der tödlichen Unfälle vor. Bei 4,3 Prozent der Unglücke ist die vermutliche Ursache noch Gegenstand von Ermittlungen.

19 Verkehrstote wurden auf Autobahnen und Schnellstraßen gezählt, das bedeutet einen Anteil von 10,7 Prozent an allen Toten im Straßenverkehr. Der Großteil der tödlichen Unfälle ereignet sich auf den ehemaligen Bundesstraßen (74 Getötete), Landesstraßen (50) und sonstigen Straßen (35), berichteten die Fachleute.

Zum Vergleich: Deutliche Rückgänge hatte es in den Corona-Jahren 2021 mit 151 und 2020 mit 153 Verkehrstoten in den ersten beiden Quartalen gegeben. 2018 waren im ersten Halbjahr 199 Todesopfer gezählt worden, 2015 waren es 215, das Jahr zuvor sogar 238.

15 Menschen starben allein in der vergangenen Woche bei 14 Unfällen, so das Innenministerium - sechs Motorrad-Lenker, fünf Pkw-Lenker, ein Leichtmotorrad-Lenker, ein Moped-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer. Von 1. Jänner bis inklusive 2. Juli gab es somit schon 182 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 193 gewesen.