18-Jähriger vor Gericht Zehn Jahre Haft wegen Mordversuchs in Salzburg

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Das Urteil gegen den Nigerianer (18) ist nicht rechtskräftig Foto: APA/VERA REITER

A m Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein 18-Jähriger wegen zweifachen Mordversuchs zu zehn Jahren unbedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Zudem wird der Nigerianer in eine Anstalt für geistig abnorme, zurechnungsfähige Rechtsbrecher eingewiesen. Er soll am 8. Jänner 2022 im Lehener Park in der Stadt Salzburg zwei Afghanen mit einem Messer jeweils einen Bauchstich versetzt haben. Die beiden Männer im Alter von 23 Jahren wurden lebensbedrohlich verletzt.