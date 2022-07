18 Tote bei Raketeneinschlägen in Region Odessa

Werbung

Der Gouverneur des Gebiets Odessa, Maxym Martschenko, sprach nach den Raketenangriffen zunächst von insgesamt 18 Toten sowie 31 Verletzten, die in Krankenhäusern versorgt würden. Die russischen Truppen hätten Raketen aus alten Sowjetbeständen benutzt und vom Schwarzen Meer aus abgefeuert, sagte er. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Russland hat in den vergangenen zwei Wochen die Zahl der Raketenangriffe in etwa verdoppelt und dabei nach ukrainischen Angaben bei mehr als der Hälfte der Angriffe ungenaue Raketen aus der Sowjetära eingesetzt. Diese alten Raketen sollen auch am Montag eingesetzt worden sein, als bei einem russischen Angriff ein Einkaufszentrum in der Stadt Krementschuk getroffen worden war und dabei mindestens 18 Menschen umkamen. Russland hatte bestritten, das Einkaufszentrum angegriffen zu haben, sondern ein Waffenlager. Seit Beginn der russischen Invasion sind Tausende Zivilisten in der Ukraine getötet worden. Russland bestreitet ukrainische Vorwürfe, zivile Ziele anzugreifen.

Am Donnerstag hatten sich die russischen Streitkräfte von der strategisch wichtigen Schlangeninsel vor Odessa zurückgezogen, die sie kurz nach Kriegsbeginn erobert hatten. Während Russland den Abzug als eine "Geste des guten Willens" im Zusammenhang mit den internationalen Bemühungen für Getreide-Exporte aus ukrainischen Schwarzmeer-Häfen bezeichnete, sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem "strategischen Sieg". Es sei "noch nicht sichergestellt, dass der Feind nicht zurückkommt", sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache. Aber dies schränke die Aktionen der Besatzer erheblich ein. Nach ukrainischen Militärangaben erlaubt die Insel die Kontrolle über Teile der ukrainischen Küste und Schifffahrtswege. Das Gebiet um die Hafenstadt Odessa müsse keine Landung russischer Einheiten vom Meer her mehr befürchten.

Im Osten hielten die schweren Kämpfe um die Stadt Lyssytschansk unvermindert an. Die russischen Truppen haben nach Angaben aus Moskau die Öl-Raffinerie in der Stadt eingenommen. Die Stadt liege aus verschiedenen Richtungen unter Artilleriebeschuss, während sich die russische Armee von mehreren Seiten nähere, sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, im Fernsehen. Die Überlegenheit der russischen Feuerkraft sei nach wie vor deutlich zu spüren, sagte Präsident Selenskyj. "Sie haben einfach alle ihre Reserven eingesetzt, um uns zu treffen." Die russischen Streitkräfte versuchen, die letzte größte ukrainische Bastion in der Region Luhansk einzukesseln, nachdem sie kürzlich nach wochenlangen schweren Kämpfen die Nachbarstadt Sjewjerodonezk auf der anderen Flussseite eingenommen hatten.

Dort wagten sich die Bewohner aus den Kellern, in denen sie Schutz gesucht hatten und durchsuchten die Trümmer der zerstörten Stadt nach allem Brauchbaren. "Fast die gesamte Infrastruktur der Stadt ist zerstört. Wir leben seit Mai ohne Gas, Strom und Wasser", sagte ein 65-jähriger Einwohner zu Reuters. "Wir sind froh, dass es vorbei ist, und vielleicht beginnt bald der Wiederaufbau, und wir werden wieder ein mehr oder weniger normales Leben führen können." Luhansk bildet gemeinsam mit der Region Donezk den Donbass in der Ostukraine. Russland hat eine Eroberung dieses Gebietes als ein Hauptziel bezeichnet. Hier entwickeln sich die Kämpfe zu einem Zermürbungskrieg mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Die russischen Truppen kommen nur langsam voran.

Russland hat nach ukrainischen Angaben seine militärischen Aktivitäten Richtung Kramatorsk verstärkt. Die Großstadt Kramatorsk ist der südliche Punkt des Ballungsraums Slowjansk-Kramatorsk, der in der zweiten Donbass-Teilregion Donezk liegt. Vor dem Krieg lebten hier rund eine halbe Million Menschen. Das Gebiet könnte nach einer möglichen Einnahme von Lyssytschansk verstärkt ins Visier russischer Truppen geraten. Bisher hatten diese vor allem vom Norden her versucht, auf den Raum vorzurücken. Auch am Freitag wurden aus dieser Richtung Artilleriegefechte aus mehreren Vororten von Slowjansk gemeldet. Eine russische Bodenoffensive gab es hier nach ukrainischen Informationen allerdings nicht.

Bei den Kämpfen im Süden haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben 35 russische Soldaten getötet. Zudem seien zwei Panzer und vier gepanzerte Fahrzeuge außer Gefecht gesetzt worden, teilte das Militär auf Facebook mit. Die ukrainischen Streitkräfte hielten nicht nur die Verteidigungslinien, sondern führten auch Einsätze zur Befreiung der besetzten Städte in der Region Cherson durch, teilte der Gouverneur der Region Kriwij Rih, Olexander Wilkul, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Stadt Potjomkin sei zurückerobert worden. Die Angaben aus den Kampfgebieten sind kaum unabhängig überprüfbar.