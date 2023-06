Verkehrsunfall 19-Jährige stirbt nach Unfall mit Fahrerflucht im Flachgau

Die Frau wurde von einem Auto erfasst und getötet Foto: APA/WWW.VOGL-PERSPEKTIVE.AT

E ine 19-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag auf der Obertrumer Landesstraße bei der Zufahrt in die Ortschaft Mattsee Nord (Flachgau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Trotz Reanimationsversuchen starb die junge Frau vor Ort. Der 24-jährige Unfalllenker aus dem oö. Bezirk Braunau flüchtete zunächst von der Unglücksstelle. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei via Presseaussendung stellte er sich am Vormittag bei der Wachstube in Obertrum.

Der Fahrer gab bei seiner Einvernahme an, einen Knall wahrgenommen zu haben, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte. Ihm wäre aber nicht bewusst gewesen, dass er mit einem Menschen kollidiert wäre. Erst durch den Medienaufruf am nächsten Tag wäre ihm das Ausmaß des Unfalles klar geworden. Ein durchgeführter Alkotest auf der Polizeiinspektion verlief zu diesem Zeitpunkt negativ. Laut einer Polizei-Sprecherin im Gespräch mit ORF Radio Salzburg wurde der Oberösterreicher wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr sowie im Stichlassen einer verletzten Person angezeigt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden fortgesetzt. Die Polizei hatte nach dem tödlichen Unfall bereits die Fahndung nach dem flüchtigen Lenker aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der von der Staatsanwaltschaft hinzugezogenen Sachverständigen war man bei dem gesuchten Unfall-Wagen von einem silbernen BMW mit Erstzulassung ab dem Jahr 2012 ausgegangen. Bei dem Auto fehlte durch den Zusammenstoß der rechte Außenspiegel.