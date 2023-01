Weitensfeld 19-jähriger Autofahrer starb nach Sturz in Kärntner Fluss

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden Foto: APA/dpa

E in 19-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve von der Gurktal Bundesstraße (B93) abkam und über eine steile Böschung in die Gurk stürzte. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in der Früh mitteilte, kam das Fahrzeug auf dem Dach im Fluss zu liegen. Zwei Verkehrsteilnehmer sahen es, konnten aber wegen des hohen Wasserstandes von 140 cm nicht selbst eingreifen.