2.500 Teilnehmer Weltwirtschaftsforum beginnt Tagung in Davos

2.500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Foto: APA/dpa

G eprägt vom russischen Krieg in der Ukraine beginnt in Davos am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die Auftaktrede hält der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (11.15 Uhr), der digital zugeschaltet wird. Später sind der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zu Gast (12.30 Uhr). Bei dem viertägigen Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren fast 2.500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.