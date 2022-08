2 Jahre nach Explosion Getreidesilo im Hafen von Beirut eingestürzt

AB APA / BVZ.at

Vor zwei Jahren schwer beschädigte Getreidesilos stürzten nun ein Foto: APA/Reuters/AFP

F ast zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist dort ein seit Wochen brennendes Getreidesilo zusammengestürzt. Medien berichteten am Sonntag von einer Staubwolke und Rauch, die anschließend aufgestiegen seien. Die Behörden hatten für das Feuer fermentiertes Getreide in dem beschädigten Speicher verantwortlich gemacht, das sich in der Sommerhitze entzündet habe.