Erst erlitt Ried zuhause eine 1:3-(0:1)-Niederlage gegen die Young Violets, danach setzte sich Verfolger Austria Klagenfurt bei Austria Lustenau mit 2:0 (2:0) durch. Der Rückstand der Kärntner, die den vierten Sieg im vierten Spiel nach dem Re-Start holten, beträgt sieben Runden vor Schluss nur noch zwei Punkte.

Für Ried war es bereits der zweite herbe Dämpfer in kurzer Zeit, am 10. Juni hatte man mit dem 2:4 beim GAK den ersten Rückschlag erlitten. Anouar El Moukhantir (24.), Aleksandar Jukic (58.) und Can Keles (80.) erzielten die Tore für die Amateure der Wiener Austria, die ihre gute Form unter Beweis stellten und den dritten Sieg im vierten Spiel nach Wiederbeginn hinlegten. In der Tabelle verteidigte die Elf von Trainer Harald Suchard Platz vier.

Dabei hatten auch die Rieder ihre Chancen und schienen durch den schnellen Anschlusstreffer von "Joker" Bernd Gschweidl (63.) zum 1:2 zumindest auf dem Weg zu einem Punkt. Nicht zuletzt der blendend aufgelegte Violets-Goalie Mathias Gindl wurde zum Sargnagel der "Wikinger". Der 20-Jährige reagierte in höchst brenzligen Situationen gegen Jefte (18.), Marco Grüll (37.), Julian Wießmeier (45.) und auch in der zweiten Hälfte etwa wieder gegen Jefte (71.) stark.

Der Vorsprung der Rieder schmolz innerhalb von vier Runden von acht auf zwei Punkte, das Rennen scheint wieder völlig offen - auch wenn es kein direktes Duell der beiden Kontrahenten mehr gibt. Klagenfurt jedenfalls gab sich im Duell mit dem Cupfinalisten aus Lustenau keine Blöße, siegte dank des Doppelpacks von Markus Rusek (6., 45.+3) völlig verdient.

Punktegleich mit den Violets Vierter ist Liefering, das Dornbirn mit 5:1 (1:0) nach Hause schickte. Alexander Prass (8., 57., 78.) glänzte dabei mit einem Triple. Wacker Innsbruck siegte beim GAK 1:0 (0:0) und ist weiter Dritter, Schlusslicht Kapfenberg gewann zuhause gegen Horn 3:1. Lafnitz und der FAC trennten sich mit einem 2:2.

Abgeschlossen wird die 23. Runde mit dem Oberösterreichderby Blau-Weiß Linz - FC Juniors OÖ (Samstag) und Vorwärts Steyr - Amstetten (Sonntag). Absteiger gibt es aufgrund der Corona-Pandemie keinen.