Die Kika-Standorte befinden sich in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Der Verkauf umfasse das operative Handelsgeschäft mit 1.500 Mitarbeitern und die 22 Immobilien, teilten beide Unternehmen am Freitag in Aussendungen mit. Signa will mit dem Verkaufserlös den Modernisierungskurs von Kika/Leiner forcieren.