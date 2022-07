Bluttat 23-jähriger Mann stach in Tirol mit Messer auf Freundin ein

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Polizei nahm nach einer Messerattacke einen 23-Jährigen fest. Foto: APA/THEMENBILD

E in 23-jähriger Mann ist am Freitagabend in Innsbruck nach einer Messerattacke auf seine 24-jährige Freundin festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei ging er im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser mit 22 Zentimeter langer Klinge auf die Frau los und fügte ihr im Schulterbereich sowie am linken Oberschenkel Stich- und Schnittverletzungen zu. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchen Mordes, hieß es. Die 24-Jährige wurde im Krankenhaus versorgt.