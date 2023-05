Ermittlung 25-Jähriger bedrohte in Tirol drei Personen mit einem Messer

E in 25-jähriger Mann soll am Freitagabend in einem Wohnhaus in Jenbach (Bez. Schwaz) seinen Bruder und zwei weitere Personen mit einem Messer und möglicherweise auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra griffen ein und nahmen den 25-Jährigen fest. Ein Messer wurde sichergestellt, eine Schusswaffe wurde hingegen nicht gefunden. Der Bruder wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden Personen ambulant versorgt.