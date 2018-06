Silberhochzeit am Rathausplatz zum Life-Ball-Jubiläum .

Die Gäste sind gelandet, die Bühne aufgebaut - dem Jubiläums-Life Ball, der am Samstag zum 25. Mal im Wiener Rathaus über die Bühne geht, steht nichts mehr im Weg. Nun wird im wahrsten Sinne des Wortes Silberhochzeit gefeiert. Zum Thema "Sound of Music" geben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort.