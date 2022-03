250 Kilogramm schwer Fliegerbomben-Fund bei Bauarbeiten in Wien

Fundort großräumig abgesperrt Foto: APA/LPD WIEN

Im Zuge von Bauarbeiten ist am Dienstag in der Halban-Kurz-Gasse in Wien-Liesing eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die gegen 14.20 Uhr alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing sperrten den Fundort großräumig ab. Die Bombe wurde dann an Ort und Stelle entschärft und anschließend durch den Entminungsdienst abtransportiert, hieß es in einer Polizei-Aussendung am Mittwoch.