29-Jährige wegen Mordverdachts an Vater in Tirol vor Gericht

Werbung

Der Vater sei bei ihrem Besuch in seiner Wohnung "betrunken gewesen und immer aggressiver geworden", so die Beschuldigte vor den Geschworenen. "Zuvor habe ich ihn mit verschiedenen Dingen im Gespräch konfrontiert und er wurde immer bösartiger". Sie habe schließlich "Angst gehabt", sei "immer wütender geworden" und schließlich "explodiert". An den genauen Tathergang im Anschluss habe sie aber "keiner Erinnerung", auch nicht wie das Messer in ihre Hand gekommen sei.

Auf diese Erinnerungslücken wies auch im Vorfeld bereits die Verteidigerin hin: "Die Angeklagte wird aussagen, woran sie sich erinnern kann." Klar sei jedenfalls, dass sie die Tat in einem "irrsinnigen Erregungszustand" begangen habe. "Ein Gefühlssturm hat sie beherrscht", erklärte die Verteidigerin. Direkt nach der Tat sei die Angeklagte dann "zusammengebrochen".

Diesen Ausnahmezustand im Affekt gestand auch der Staatsanwalt der Angeklagten zu. "Sie hat aber zu jedem Zeitpunkt gewusst, dass sie ein Unrecht begeht", so der öffentliche Ankläger. Die Frau sei zwar womöglich "in der Steuerung der Tat eingeschränkt gewesen", insgesamt aber zweifellos "schuldfähig". Daran schloss auch Richterin Helga Moser an, die danach fragte, ob sie gewusste habe, dass ihr Vater aufgrund der Messerattacke sterben könnte, was die Angeklagte mit einem "Ja" beantwortete. Der Frau droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft.

Die Tatverdächtige hatte nach den Messerattacken im November selbst die Einsatzkräfte verständigt. Sie sagte am Telefon, dass "etwas Schlimmes passiert ist". Die 29-Jährige erlitt selbst Schnittverletzungen an den Händen.