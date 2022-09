Unfall 29-Jähriger und zwei Kühe nach Traktorabsturz in Tirol tot

Ein Mensch und zwei Kühe verstarben in Tirol nach einem Unfall Foto: APA/THEMENBILD

E in Absturz eines Traktors mitsamt Viehanhänger in Schwaz hat Samstagfrüh den Tod eines 29-Jährigen sowie zwei tote Kühe zur Folge gehabt. Eine 17-Jährige und ein gleichaltriger junger Mann wurden schwer verletzt. Der 29-Jährige lenkte den Traktor von der Proxenalm talwärts, als das linke Rad des Anhängers in einer Kurve über den Fahrbahnrand geriet und die talseitige Befestigung der Schotterstraße brach, berichtete die Polizei.