Kriminalität 29 Tote bei Einsatz gegen "El Chapo"-Sohn in Mexiko

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Kämpfe in Mexiko Foto: APA/AFP/dpa

B ei der Festnahme eines Sohnes des berüchtigten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán in Mexiko sind nach Regierungsangaben 29 Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handle es sich um zehn Militärangehörige und 19 "Gesetzesbrecher", sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Freitag. Ovidio Guzmán war am Donnerstag im Norden Mexikos verhaftet worden, danach hatten sich Mitglieder von Guzmáns Drogenkartell Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert.