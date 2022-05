Rückgang 3.335 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Derzeit gibt es über 58.000 aktive Fälle in Österreich Foto: APA/dpa-Zentralbild

3.335 Neuinfektionen sind am Sonntag für Österreich gemeldet worden, was einen Rückgang gegenüber den 3.617 des vergangenen Sonntags bedeutet und unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.421) liegt. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 344,6 Fälle. Mit Sonntag gibt es in Österreich 58.304 aktive Fälle, um 1.551 weniger als am Tag zuvor.