Polizei 31-Jähriger stach Kontrahenten in OÖ Klappmesser in Rücken

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Festnahme nach Messerattacke in Linz Foto: APA/THEMENBILD

E in 31-Jähriger hat am Mittwoch bei einem Streit in Haid (Bezirk Linz-Land) seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen. Wie die Polizei berichtete, wurde das 42-jährige Opfer mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz eingeliefert. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein.