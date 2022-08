32-Jährige in Vorarlberg durch mehrere Messerstiche getötet

Werbung

Einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" zufolge wurde die vermeintliche Tatwaffe im Bereich des nahen Bahnübergangs Brunnenfeld der Montafonerbahn entdeckt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt. Die Exekutive kündigte an, in einer Pressekonferenz kurz nach Mittag über den aktuellen Ermittlungsstand zu informieren. Es handelt sich nach Zählung der APA bereits um die 26. Tötung einer Frau oder eines Mädchens in Österreich in diesem Jahr.