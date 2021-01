Mason Greenwood (26.), Marcus Rashford (48.) und der eingewechselte Bruno Fernandes (78.) per Freistoß trafen im Old Trafford für die Gastgeber. Eine Woche, nachdem sich die Erzrivalen in der Premier League ein torloses Remis in Anfield geliefert hatten, spielten beide Teams deutlich offensiver.

Mohamed Salah (18., 58.) beendete mit seinem Doppelpack immerhin die Torflaute beim Meister. Liverpool hätte in der unterhaltsamen und insgesamt ausgeglichenen Partie am Ende allerdings auch noch höher verlieren können. Edinson Cavani hätte in der 89. Minute für United alles klarmachen können, traf aber nur die rechte Stange.

In der Liga wartet Liverpool mittlerweile seit vier Spielen auf ein Tor. Vorläufiger Tiefpunkt war das 0:1 gegen Burnley, das zugleich die erste Heimniederlage für Liverpool seit knapp vier Jahren war. Im Achtelfinale des FA-Cups empfängt Manchester United am 10. Februar den Liga-Konkurrenten West Ham United.

Auch Chelsea (3:1 gegen Luton Town) und Leicester (3:1 bei Brentford ohne Christian Fuchs) schafften den Aufstieg.