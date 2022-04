33-Jähriger nach Tod von Fernfahrer in Tirol verurteilt

Werbung

Der Weißrusse soll am 22. Juni 2019 im Streit einem anderen Fernfahrer auf einem Parkplatz in Kufstein einen Stoß versetzt haben, wodurch dieser stürzte und schließlich seinen Kopfverletzungen erlag. Der Angeklagte hatte sich nicht schuldig bekannt und betont, das Opfer - einen 55-jähriger Ukrainer, den er gut gekannt habe - nicht gestoßen zu haben.

Ebenso dementierte er, ihn geschlagen zu haben. Gemäß Richterin Helga Moser wies das Opfer frische Verletzungen im Gesicht - darunter Quetschungen am Kinn und oberhalb der Augenbraue - auf. Niemand habe den ukrainischen Fernfahrerkollegen in seiner Anwesenheit geschlagen, entgegnete der Angeklagte, der mittels europäischem Haftbefehl gesucht und im August 2019 in Lettland verhaftet worden war. Vielmehr habe er das spätere Opfer nur dazu aufgefordert, sich schlafen zu legen, denn dieses sei stark alkoholisiert gewesen, gab er zu Protokoll.

Daraufhin habe ihn der Ukrainer an einem Schlüsselbund gepackt, den er um den Hals getragen habe. Er habe sich dann aus dem Griff befreit und seine Hand weggeschlagen. Der Ukrainer sei dann zu seinem Lkw gegangen und offenbar gestürzt. Er habe den Sturz nicht gesehen, weil er zwei Taschen in seinen Lkw geladen habe. Später habe er bemerkt, dass sein Kontrahent am Boden lag. "Ich kann mir nicht erklären, wie er zu Tode kam", beteuerte der Angeklagte seine Unschuld in der finalen Stellungnahme, bevor sich der Senat zur Beratung zurückzog.

Auch der Verteidiger unterstrich im Schlussplädoyer die Unschuld seines Mandanten und führte ein Gutachten ins Treffen, wonach der Sachverständige festgestellt habe, dass nicht der Sturz ursächlich für die tödlichen Verletzungen des Opfers war, sie vielmehr durch einen Gegenstand mit "glatter Struktur" - also mit "vermutlich einer Flasche oder einem anderen runden Gegenstand" herbeigeführt worden seien. Ferner bezog er sich auf die Tatsache, dass sein Mandant bisher unbescholten und "weder aggressiv noch gewalttätig" gewesen sei. Er habe sich lediglich wehren und seinem Kontrahenten "kein körperliches Übel" zufügen wollen. Der Angeklagte sei deshalb freizusprechen, so der Verteidiger weiter, jedenfalls sei eine Strafmilderung heranzuziehen.

Der Staatsanwalt bekräftigte in seinem Schlussplädoyer indes, dass es nach einem verbalen Streit zu einer "Rangelei" gekommen sei. "Man kann es drehen und wenden, wie man will", bezog er sich auf die teils widersprüchlichen und schwammigen Aussagen des Angeklagten - letzten Endes ergebe sich immer dasselbe Gesamtbild: Ein "heftiger, finaler Schlag" habe dazu geführt, dass der Ukrainer das Gleichgewicht verlor und hart mit dem Hinterkopf auf den Asphalt aufschlug. Dadurch habe er eine "massive Kopfverletzung" davongetragen, an der er schließlich "ein paar Minuten später" verstarb.

Eine Obduktion des Opfers hatte ergeben, dass der Ukrainer an den Folgen einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf starb. Zudem hatte der Mann lediglich 0,1 Promille im Blut. Im Zuge der Verhandlung wurden auch vier Stellungnahmen ukrainischer Fernfahrerkollegen verlesen, die sich an besagtem Tag Ende Juni ebenfalls am Parkplatz im Gewerbegebiet Kufstein-Süd befunden hatten. Sie waren zur Verhandlung geladen worden, dann aber allesamt nicht erschienen.

Der Schöffensenat zeigte sich nach der Beratung überzeugt, dass der Tod des Ukrainers durch den Angeklagten hervorgerufen worden war. "Es ist mit Sicherheit zu einer Auseinandersetzung gekommen", hielt Richterin Moser am Schluss der Verhandlung fest. Daraufhin bezog sie sich sowohl auf die Verletzungen im Gesicht als auch auf den Umstand, dass der Verstorbene "wenn überhaupt, nur leicht alkoholisiert" gewesen sei. In Bezug auf die Aussagen des Verteidigers erinnerte sie daran, dass in besagtem Gutachten auch vermerkt sei, dass die Obduktion ergeben habe, dass die tödlichen Verletzungen auch durch einen "Aufprall auf einen länglichen, glatten Gegenstand" zurückzuführen sein könnten.

Die zuvor durch seinen Verteidiger ins Treffen geführte Unbescholtenheit des Angeklagten habe sich strafmildernd ausgewirkt, erklärte die Richterin. Ihm drohten bis zu zehn Jahre Haft. "Erschwerend" sei jedoch der Umstand gewesen, dass sich der 33-Jährige nach der Tat nicht um den Verletzten gekümmert habe. "Der Mann hätte durch ärztliche Hilfe ohne weiteres gerettet werden können", hielt Moser fest. Dass "keiner auf die Idee gekommen ist, die Rettung zu rufen", als der Mann am Boden lag und aus dem Mund blutete, "spreche für sich".