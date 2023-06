Überfall 36-Jähriger drohte, Tiroler Bank mit Benzin anzuzünden

36-Jähriger drohte damit, Tiroler Bank anzuzünden

E in 36-Jähriger hat Mittwochvormittag mit dem Anzünden einer Bankfiliale in Bad Häring (Bezirk Kufstein) gedroht. Der Mann marschierte mitsamt Kanister und Feuerzeug in das Gebäude und verschüttete Benzin auf dem Boden. Anschließend nahm er ein Stofftuch aus dem Benzinkanister und sagte, dass er es anzünden wolle, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Der 36-Jährige wollte damit erreichen, schneller an eine Leistung seiner Versicherung zu gelangen.