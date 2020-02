In der Nacht vor der Weltrekord-Party bei der Riesneralm-Talstation putzte der Föhn das zweite Mal den rekordbringenden Hut weg. Doch auch ein kahlköpfiger "Riesi", so der offizielle Spitzname des Schneemanns, taugte allemal für die beschwingte Open-Air-Feier am Samstagnachmittag.

Wenn es nach dem Wunsch der Touristiker geht, soll "Riesi" seinen Job als temporäres Wahrzeichen von Donnersbachwald noch bis zum Sommer versehen. Man kann nur hoffen, dass Föhn und Klimawandel nichts dagegen haben.