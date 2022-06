COVID-19 4.242 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

531 Infizierte mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden Foto: APA/THEMENBILD

D ie derzeitige Omikron-Welle in Österreich steigt weiter an. Am Dienstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 4.242 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.864). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 301,2. Mit Dienstag gab es in Österreich 45.914 aktive Fälle, um 1.499 mehr als am Tag zuvor.