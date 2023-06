40. Donauinselfest geht mit Kaiserwetter ins Finale

Zu den Headlinern gehören auf der heute von Ö3 kuratierten großen Festbühne DJ Felix Jaehn, die ebenfalls aus Deutschland stammende Band Silbermond sowie zum Abschluss der Sänger Michael Patrick Kelly. Der Künstler mit US-irischen Wurzeln hat dort - damals noch "Paddy" genannt " bereits wiederholt mit Familienanhang gastiert. Diese Konzerte gehören inzwischen zu den legendärsten Inselfestmomenten. Die Kelly Family war in den 1990er Jahren insgesamt drei Mal auf dem Fest zu Gast. Vor allem 1995 wurden die Massen mobilisiert, der Gig lockte rund 200.000 Besucher an.

Nostalgisch geht es auch auf der Schlagerbühne zu. Mit der Spider Murphy Gang macht dort eine Formation Station, die bereits zu einer Zeit Hits produziert hat, als die Kellys noch in Fußgängerzonen aufspielten. Und sogar auf der Rockbühne wird eine Zeitreise geboten. Es handelt sich dabei um jene Stage, die einst "Rockhausbühne" genannt wurde und die später viele Jahre lang von FM4 bespielt wurde. Als eine der letzten Bands auf der "alten" Rockhausbühne war die - auch aus Deutschland kommende - Crossover-Combo H-Blockx dort im Einsatz. Heute Abend kehrt sie dorthin zurück.

Heimische Gäste gibt es ebenfalls zu erleben, etwa im Rahmen eines Kabarett- und Comedyschwerpunkts im ORF III Kulturzelt. Erwartet werden dazu unter anderem Gerald Fleischacker und Gernot Kulis. Apropos heimisch: Den bisher größten Zulauf bei der Jubiläumssause gab es wenig überraschend am Freitag, als der erfolgreiche Austro-Rapper RAF Camora die an diesem Tag von FM4 programmierte Mainstage bespielte.

Zum Auftakt am Freitag musste die Inselcrowd zum Teil noch im Regen feiern. Auch der gestrige Samstag war vergleichsweise kühl. Heute strahlte jedoch die Sonne, nur einige wenige Wolken spendeten kurzfristig Schatten. Entsprechen gut besucht war die Insel bereits am Nachmittag. Einige besonders enthusiastische DIF-Fans lagerten bereits trotz der hochsommerlichen Temperaturen vor der Mainstage, um zu Programmbeginn am frühen Abend in den vordersten Reihen stehen zu können.

Auf der Insel wird auch ein umfangreiches Freizeit-, Sport- und Kinderprogramm geboten. Zudem können sich Besucher auch über unterschiedliche Themen informieren. Beratung wird etwa zum Thema Wohnen angeboten. Sogar die Jobsuche kann dort erledigt werden. In sogenannten Recruiting-Areas informieren Arbeitgeber potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Beschäftigungsmöglichkeiten. Mit dabei sind etwa die ÖBB, die Wien Holding, der FSW oder auch die Post.