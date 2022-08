40 Kilometer Feuerfront Ausbreitung der Waldbrände bei Bordeaux vorerst verhindert

I m Kampf gegen den riesigen Waldbrand bei Bordeaux im Südwesten Frankreichs hat die Feuerwehr einen ersten Erfolg vermeldet. Das Feuer in den Départements Gironde und Landes habe sich in der Nacht nicht mehr stark ausgebreitet, sagte der Verwaltungschef von Arcachon, Ronan Léaustic, am Freitag. Der Feuerwehr stehe angesichts großer Hitze und Trockenheit aber ein weiterer schwieriger Tag bevor. Weiterhin sei "äußerste Wachsamkeit" geboten.