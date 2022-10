43-Jähriger verdächtigt Mädchenleiche in Paris - Justiz ermittelt gegen 24-Jährige

Trauer um die getötete Zwölfjährige Foto: APA/dpa/AFP

N ach der Entdeckung einer Mädchenleiche in einer Plastikbox in Paris ermittelt die französische Justiz wegen Totschlags, Vergewaltigung und Folter gegen zwei Verdächtige. Als mutmaßliche Täterin gelte eine 24 Jahre alte Frau, die am Samstag früh in einem Pariser Vorort festgenommen worden war und psychisch krank sein soll, hieß es am Montag in Justizkreisen. Sie sei auf Bildern einer Überwachungskamera im Wohnhaus des Mädchens zu sehen gewesen.