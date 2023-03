46 Antetokounmpo-Punkte bei Sieg von Bucks gegen Kings

Werbung

Die in ähnlich guter Form aufspielenden Kings führen noch immer ihre Pacific Division in der Western Conference an. Im Duell ihrer beiden Verfolger setzten sich die Golden State Warriors 123:112 gegen die Phoenix Suns durch, nachdem sie eine Aufholjagd der Gäste überlebt hatten. Klay Thompson war mit 38 Punkten Topscorer, Stephen Curry und Jordan Poole waren mit 23 respektive 20 Punkten am Erfolg beteiligt. Für die Warriors war es der achte Heimsieg in Folge, ehe es auf eine längere Auswärtstour geht.